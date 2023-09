Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: FW-D: Dachstuhlbrand in einem zweigeschossigen Hauses - aufwendige Löscharbeiten für die Feuerwehr

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Mittwoch,06.09.2023, 18:21 Uhr, Eschbachwerg, Düsseldorf-Gerresheim Am Mittwochnachmittag erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Notruf, der einen Dachstuhlbrand in einem Haus auf dem Eschbachweg meldete. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Durch den Einsatz mehrerer Trupps konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten gestaltetes sich aufwendig. Verletzt wurde niemand. Am Mittwochnachmittag erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Notruf, der einen Dachstuhlbrand in einem Haus auf dem Eschbachweg meldete. Umgehend entsendete die Leitstellen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes der Landeshauptstadt zur gemeldeten Adresse. Auf der Anfahrt war bereits eine Rauchsäule über der gemeldeten Adresse zu sehen. Umgehend ließ der Einsatzleiter zwei Drehleitern mit Löschrohren in Stellung bringen, Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher war, ob sich Personen in der Dachgeschosswohnung befanden, wurden mehrere Löschtrupps unter Atemschutz mit Löschrohren zur Menschenrettung in das Gebäude entsandt. Diese konnten nach kurzer Zeit feststellen, dass keine Personen in der Wohnung waren. Die Löschtrupps konnten dann schnell das Feuer unter Kontrolle bringen. Anschließend folgten noch aufwendige Nachlöscharbeiten. Nach ca. 3,5 Stunden konnten die Letzten den insgesamt 38 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurückkehren. Bei einer nach 90 Minuten durchgeführte Brandnachschau konnten keine Glutnester mehr festgestellt werden, so dass die Einsatzstelle übergeben werden konnte. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell