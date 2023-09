Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Rostocker Straße

Neubrandenburg (ots)

Am 01.09.2023 gegen 09:45 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der der Rostocker Straße in Neubrandenburg gekommen. Ein 48-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Transporters befuhr die Rostocker Straße (B104) in Richtung Friedrich-Engels-Ring und nutzte hierbei den linken der beiden möglichen Fahrstreifen. Zur selben Zeit fuhr die 64-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW rechtsseitig neben dem oben genannten Transporter in selbige Richtung. Plötzlich scherte die 64-Jährige nach links aus, wobei sie den Transporter streifte und folgend über die begrünte Mittelinsel auf die dreispurige Gegenfahrbahn geriet. Dort fuhr sie auch über den angrenzenden Gehsteig und kollidierte mit einem Wohnhaus der Rostocker Straße. Als Unfallursache wird derzeit von gesundheitlichen Problemen der 64-Jährigen ausgegangen.

Es waren sofort mehrere Zeugen vor Ort zur Stelle, die die hintere Scheibe zerstörten, um der 64-Jährigen erste Hilfe leisten zu können. Durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort wurden Reanimationsmaßnahmen durchgeführt, bevor die 64-Jährige mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht wurde.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme gab es kurzzeitige Sperrungen im Bereich des Unfallortes.

Der Schaden am Fahrzeug und dem Wohnhaus kann nicht genau geschätzt werden. Es wird derzeit von einem fünfstelligen Betrag ausgegangen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell