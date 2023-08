Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 28.08.2023 2. Altenkirchen Glockenspitze - Diebstahl auf Baustellengelände

Altenkirchen (ots)

In der Nacht vom 24.08.2023 auf den 25.08.2023 kam es auf dem Baustellengelände des neuen Schwimmbades in Altenkirchen zum Diebstahl einer Poliermaschine und einer Schweißmaschine durch eine unbekannte Täterschaft. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell