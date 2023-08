POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 28.08.2023 2. Fürthen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kleinmaischeid (ots) - Am frühen Samstagmittag kam es in Kleinmaischeid in der Gartenstraße zu einem Heckenbrand durch abflämmen von Unkraut. Der Brand konnte durch die Feuerwehren der VG Dierdorf glücklicherweise schnell gelöscht werden. Nur die Hecke wurde durch das Feuer beschädigt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634-952-0 ...

