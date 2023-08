POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 28.08.2023 2. Mammelzen - Fahren unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln

Kurtscheid (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Glasscheibe der Bushaltestelle Escherwiese in Kurtscheid in der Hochstraße durch unbekannte Täter mutwillig zerstört. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion ...

