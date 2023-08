POL-PDNR: Fund eines Zigarettenautomaten

Straßenhaus (ots) - Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter Steine gegen ein Fenster in einem Mehrfamilienhaus in Straßenhaus in der Niederhonnefelder Straße geworfen. Hierbei wurde die Fensterscheibe beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

