POL-PDLD: Edesheim - "Sind Sie Anlieger?"

Edesheim (ots)

Diese Frage mussten sich am Samstagvormittag alle Fahrzeugführer gefallen lassen, die im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "In den Elfmorgen" kontrolliert wurden. Aufgrund der innerorts bestehenden Baustelle ist ein Großteil von Edesheim aktuell nur für Anlieger freigegeben. Alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen die ausgeschilderte Umleitung nutzen. Innerhalb einer Dreiviertelstunde mussten neun Fahrer ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie sich nicht an die Beschilderung hielten und den Ortsbereich ohne Anlieger zu sein verbotswidrig befuhren. Die Polizei Edenkoben wird in den nächsten Tagen weiterhin kontrollieren.

