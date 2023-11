Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Eine Verletzte bei Unfall

Eine leicht verletzte Person und wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 5.45 Uhr in der Friedrichshafener Straße ereignet hat. Ein 30-jähriger VW-Fahrer, der aus Richtung Tettnang kam, missachtete an der Kreuzung mit der Tettnanger Straße die Vorfahrt einer 34-jährigen Peugeot-Lenkerin. Bei der wuchtigen Kollision zog sich die 34-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Weingarten

Alkoholisiert am Steuer

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte eine 45-jährige Autofahrerin, die am Mittwoch kurz nach 23.30 Uhr von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Nachdem den Beamten bei der Kontrolle Alkoholgeruch entgegenschlug und ein Test einen Wert von über 1,6 Promille ergab, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme im Krankenhaus. Ihren Wagen musste die 45-Jährige stehen lassen und muss nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Aulendorf

Seitenspiegel streifen sich - Verursacher fährt weiter

Ermittlungen wegen Fahrerflucht hat das Polizeirevier Weingarten gegen einen bislang unbekannten Lkw-Fahrer eingeleitet, der am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der L 275 einen Unfall verursacht hat. Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer musste dem Unbekannten bei Haslach ausweichen, da dieser ihm seinen Angaben zufolge mitten auf der Straße entgegenkam. Dabei streiften sich die Außenspiegel der beiden Lkw, wodurch jeweils Sachschaden entstand. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Lkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern zu melden.

Wangen

Unbekannte rauben Handtasche

Eine 60 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr am Argenufer auf Höhe der Fußgängerbrücke im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße Opfer eines Raubs geworden. Die Frau war zusammen mit einem 63-Jährigen zu Fuß auf dem Weg zu einem nahegelegenen Parkplatz, als sich von hinten zwei bis drei Unbekannte näherten und der 60-Jährigen ihre gelbe Handtasche mit persönlichen Gegenständen entwendeten. Die Täter rannten in Richtung Gallusbrücke/Leutkircher Straße davon und wurden von dem 63-Jährigen zunächst verfolgt. Dieser brach jedoch die Verfolgung im Scherrichmühlweg ab. Die Täter werden als jung, etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenjacken oder -pullover. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Handtasche.

Bad Wurzach

Diebstahlsversuch scheitert

Bei ihrer Tat wurden Fahrraddiebe am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Gartenstraße von Passanten gestört. Ein bislang unbekannter Täter versuchte mittels Bolzenschneider, das Schloss eines Fahrrads zu knacken, das vor einer Metzgerei abgestellt war. Als er den Zeugen wahrnahm, flüchtete der Unbekannte zusammen mit weiteren fünf Personen, vergaß jedoch seinen Bolzenschneider. Eine sofortige polizeiliche Fahndung nach der Gruppe verlief ergebnislos. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07564/2013 um Hinweise zu den Personen, die zwischen 20 und 40 Jahre alt und zwischen 170 cm und 200 cm groß sein sollen. Bekleidet war die Gruppe mit dunklen Jacken. Der Täter, der sich am Fahrrad zu schaffen gemacht hatte, war gut 40 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, hatte graue, kurze Haare und trug ebenfalls eine dunkle Jacke.

Bad Wurzach

Katze rennt über Fahrbahn - Unfall

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Straße entstanden ist. Eine 42-jährige Renault-Fahrerin wich ihren Angaben zufolge einer Katze aus, die auf die Fahrbahn rannte. Dabei kollidierte die 42-Jährige mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Opel. Verletzt wurde niemand, zu einer Kollision mit der Katze kam es nicht.

