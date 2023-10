POL-PDWIL: amtsbekannter Mann bedroht und belästigt mehrere Personen

Hillesheim (ots) - Im Zeitraum 26.10.2023 bis 27.10.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter in die Straße "Am Stockberg" in Hillesheim, wo sie im Bereich der Hausnummer 1 bei dort befindlichen Bioabfalltonnen insgesamt drei Behältnisse mit Altöl (augenscheinlich Motorenöl) entsorgten. Aus bisher unbekannten Gründen kippten diese um und zumindest ein Teil des Öls ergoss sich im Bereich des dortigen Parkplatzes. ...

