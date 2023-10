POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Oberehe-Stroheich (ots) - Am 26.10.2023 gegen 15:00 Uhr wurde eine illegale Reifenablagerung im Bereich der B 421 bei Oberehe-Stroheich mitgeteilt. Ein bisher unbekannter Täter hatte hier insgesamt neun Altreifen im Bereich des dortigen Parkplatzes entsorgt. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

