POL-PDWIL: illegale Reifenablagerung

Osann-Monzel (ots) - Im Zeitraum 24.10.2023 15:00 Uhr bis 26.10.2023 18:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Sportlerheim und einen angrenzenden Bauwagen in Osann-Monzel "Auf Scheid" ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571-9260 piwittlich@polizei.rlp.de ...

mehr