POL-PDWIL: Diebstahl eines E-Scooters

Daun (ots) - Im Zeitraum 23.10.2023 bis 25.10.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Imbiss in der Burgfriedstraße in Daun. Hier veruschten sie durch Aufhebeln des Schließbleches der Eingangstüre in das Innere des Gebäudes einzudringen. Aufgrund guter Sicherung der Türe gelang ihnen dies nicht. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

