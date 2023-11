POL-EN: Ennepetal - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in der Voerder Straße

Sprockhövel (ots) - Am Freitag, den 10.11.2023 versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 16.40 Uhr bis 19 Uhr ein Erdgeschossfenster eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als ihnen dieses misslang flüchteten die Täter unerkannt, aber auch ohne Tatbeute. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: ...

mehr