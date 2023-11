Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Zivilcourage ist wichtig- Eigene Sicherheit steht aber immer an erster Stelle.

Sprockhövel (ots)

Wie bereits am 08.11.2023 berichtet, erfolgte die Festnahme der Täter nach den Raubdelikten in Sprockhövel. Sie sind 19, 22 und 34 Jahre alt und sind alle in Ennepetal wohnhaft. Gegen die drei Tatverdächtigen wurde nun Haftbefehl erlassen. Für die Auswertung der Spuren wird nun bei der Fachdienststelle Kriminalität eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. In der Tatnacht zeigte ein 55-jähriger Sprockhöveler besondere Zivilcourage. Obwohl er selber als Kunde in der Tankstelle bei dem Raubüberfall verletzt wurde, übermittelte er umgehend wichtige sachdienlicher Hinweise an die Polizei. Diese trugen im Rahmen der Fahndungsmaßnahme an der Festnahme der zwei Täter bei. Dieser Fall macht nochmals deutlich, dass Zeugenhinweise für die Polizei von höchster Bedeutung sind.

Zivilcourage ist wichtig, die eigene Sicherheit muss aber immer an erster Stelle stehen. Deswegen wählen sie immer die Notrufnummer 110 der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell