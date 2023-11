Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Verkehrsunfall beim Abbiegen- eine Person wird verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 09.11.2023, gegen 09:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Gevelsberger Straße/Stefansbecke zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 21-jährige Bochumerin befuhr mit ihrem Pkw der Marke Opel die Gevelsberger Straße in Fahrtrichtung Stefansbecke. Sie beabsichtigte nach links in die Stefansbecke abzubiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 58-jährige Sprockhövelerin mit ihrem Opel. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, wobei ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstand. Die Pkw waren durch die Wucht des Aufpralls so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Bochumerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

