POL-PDWIL: Verkehrsunfall durch Quadfahrer

Bitburg (ots) - Am Montag wurde ein 60jähriger Mann auf der Dauner Straße in Bitburg von einem 16jährigen durch einen Kopfstoß auf das Nasenbein verletzt. Der Täter floh anschließend in Richtung ZOB, wo sich seine Spur verlor. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter wenig später in der Innenstadt festgestellt werden, wo er erneut die fußläufige Flucht antrat. ...

