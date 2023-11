Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Diebstahl von Getränkedosen- Täter springt durch Glastür und wird verletzt

Herdecke (ots)

Zwei männliche Täter betraten am 09.11.2023, gegen 14:55 Uhr, ein Lebensmittelgeschäft in der Mühlenstraße. Aus einem Regal packten sie mehrere Energygetränkedosen in eine mitgeführte Tasche. Den Diebstahl bemerkte ein Mitarbeiter und sprach die Tatverdächtigen am Ausgang des Geschäfts an. Der 29-jährige Mann (rumänischer Staatsbürger) ergriff daraufhin die Flucht und sprang durch eine geschlossene Glastür des Geschäfts, welche zu Bruch ging. Nach kurzer Flucht konnte der 29-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der zweite männliche Täter hatte noch versucht den 29-Jährigen zu befreien, was jedoch nicht gelang. Er flüchtete über die Hengsteyseestraße in unbekannte Richtung.

