Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Schmierige Angelegenheit

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Sonntag (18.06.2023) in der Zeit von 04.00 Uhr bis 10.00 Uhr verteilte ein bislang unbekannter Täter Öl auf einem Geh- und Radweg in der Bürgermeister-Ackermann-Straße.

Gegen 10.00 Uhr verständigte eine Passantin wegen einer ca. 50 Meter langen Öl-Spur die Polizei. Die Berufsfeuerwehr Augsburg wurde zum Abbinden des Öls hinzugezogen, sodass der Geh- und Radweg wieder gefahrlos begehbar war.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetzes. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell