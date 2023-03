Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub zum Nachteil eines Seniorenpaares

Celle (ots)

Am Mittwoch, den 29.03.2023, kam es gegen 11:30 Uhr im Bereich der Welfenallee Höhe Rostocker Straße zu einer Raubstraftat zum Nachteil eines älteren Ehepaares. Das Ehepaar war mit der CeBus aus der Celler Innenstadt unterwegs nach Hause, wo sie an der Haltestelle "Tilsiter Straße" ausstiegen. In der Einfahrt zum Wohnhaus des Ehepaares, etwas 50m auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Bushaltestelle entfernt, nähert sich der Täter unvermittelt und beraubt sie. Es kommt zu einem Gerangel, bei dem ein Opfer durch die Gewalteinwirkung stürzt. Es werden durch die Tat neben Bargeld auch wichtige persönliche Unterlagen geraubt. Die Tat geschah in der Nähe der stark befahrenen Welfenallee. Der Täter (männlich, dunklerer Teint, ca. 20-30 Jahre alt, 3-Tage-Bart) soll dunkel gekleidet gewesen sein und wurde als sportlich beschrieben. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Celle, Tel.: 05141-2770

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell