POL-EN: Sprockhövel - Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Buchenstraße

Herdecke (ots) - Zwei männliche Täter betraten am 09.11.2023, gegen 14:55 Uhr, ein Lebensmittelgeschäft in der Mühlenstraße. Aus einem Regal packten sie mehrere Energygetränkedosen in eine mitgeführte Tasche. Den Diebstahl bemerkte ein Mitarbeiter und sprach die Tatverdächtigen am Ausgang des Geschäfts an. Der 29-jährige Mann (rumänischer Staatsbürger) ...

