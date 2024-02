Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN)Mehrere Kellerabteile in mehreren Häuser aufgebrochen (09.02.2024)

Singen (ots)

Im Laufe des Freitagnachmittags (09.02.2024) wurden in Singen in der Überlinger Straße in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam 13 Kellerparzellen geöffnet. Die bislang unbekannte Täterschaft entwendete hierbei einen E-Scooter der Marke Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen ODE 259 im Wert von 599 Euro. Außerdem wurden eine Akkubohrmaschine und ein Akkuschrauber entwendet, deren Wert noch ermittelt werden muss. Der Sachschaden an den Kellerabteilen war ebenfalls noch nicht bekannt.

Noch in der Freitagnacht wurden der Polizei in einem weiteren Mehrfamilienhaus in der Überlinger Straße in Singen 15 weitere gewaltsam geöffnete Kellerparzellen gemeldet. Hier entwendete die Täterschaft aus einem Kellerabteil drei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von rund 30.000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Diebstählen machen können oder verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten sich mit der Polizei in Singen, unter der Telefonnummer 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell