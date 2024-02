Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Fasnachtsbesucher schwer verletzt

Zeugenaufruf (09.02.2024)

Konstanz (ots)

Aus bislang unbekanntem Grund schlug am späten Freitagabend, gegen 22.50 Uhr, in der Wessenbergstraße, ein bislang unbekannter Täter plötzlich und unvermittelt mit einem Gegenstand gegen die rechte Kopfseite des 24-jährigen Geschädigten. Dieser wird so schwer verletzt, dass er im Klinikum stationär mit einem Schädelbruch aufgenommen werden muss. Der verkleidete Täter wird durch Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, blaues Bärenkostüm, halbseitige Totenkopfmaske, ca. 187 cm groß, schlank, dunkle kurze gescheitelte Haare. Zeugen konnten den Täter bis auf den St. Stephansplatz verfolgen, wo er schließlich unerkannt entkam. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen die sachdienlichen Angaben zum Flüchtigen als auch zum Tathergang machen können. Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Konstanz, unter der Telefonnummer 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

