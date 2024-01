Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Raub auf Tankstelle+

Landkreis Verden (ots)

NACHTRAG LANDKREIS VERDEN

+Raub auf Tankstelle+ Langwedel. Am Mittwochabend, um 20.45 Uhr kam es im Orteil Cluvenhagen zu einem Raub auf eine Tankstelle. Eine männliche Person begab sich in den Verkaufsraum und forderte unter vorhalten eines Messers den Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Er erbeutete Bargeld aus der Kasse und flüchtete im Anschluss mit einem Fahrrad in Richtung Achim. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Der Täter war ca. 1,75m groß, vermummt und trug dunkle Kleidung mit weißen Sportschuhen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell