POL-VER: +Mehrere Container aufgebrochen++Altpapier in Brand geraten++Auf Lkw gefahren++Unfall mit Fußgängerin++Fußgängerin nach Unfall verletzt++Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen+

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Container aufgebrochen+ Verden. In der Zeit von Sonntag 15 Uhr bis Montag 09 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände ein. Sie verschafften sich Zugang zu dem Gelände in der Bremer Straße und öffneten insgesamt 19 Container und Garagen. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang unbekannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu möglichen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Altpapier in Brand geraten+ Achim. In einer Fabrikhalle in der Straße Im Finigen geriet am Montagnachmittag der Inhalt eines Containers in Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Während der Arbeit flogen Funken in den Container mit Altpapier. Dieser fing an zu brennen und konnte mit einem Gabelstapler vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus der Halle gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. An der Halle entstand kein Schaden.

+Auf Lkw gefahren+ Achim. Am Montag um 11.40 Uhr kam es auf der Uphuser Heerstraße zu einem Auffahrunfall. Eine Person verletzte sich leicht. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Lkw bremste verkehrsbedingt ab. Eine dahinterfahrende 44-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf den Lkw auf. Sie verletzte sich dabei leicht. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

+Unfall mit Fußgängerin+ Verden. Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf dem Berliner Ring ein Verkehrsunfall. Eine Person verletzte sich leicht. Eine 61 Jahre alte Fahrerin befuhr mit ihrem Kia den Berliner Ring. In der Höhe des Rhododendronparks überquerte eine 18 Jahre alte Fußgängerin die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Die 61-Jährige konnte der 18-Jährigen noch ausweichen und streifte diese nur im Vorbeifahren. Die Fußgängerin erlitt einen Schock und wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fußgängerin nach Unfall verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montag, gegen 12.50 Uhr, kam es auf der Straße Hinter der Kirche zu einem Verkehrsunfall, eine 86-jährige Fußgängerin wurde leicht verletzt. Eine 82-jährige Fahrerin eines Opel beabsichtigte, an einer Kreuzung abzubiegen. Sie übersah die bereits auf der Straße befindliche Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die 86-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

+Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen+ Ritterhude. Montagnacht, gegen 23.45 Uhr, ereignete sich auf der K8 zwischen Lilienthal und Ritterhude ein Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrer eines BMW war auf der K8 in Richtung Ritterhude unterwegs. Bei Glätte kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Straßenbaum zusammen. Verletzt wurde der 37-Jährige nicht. Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten fest, dass an dem BMW noch Sommerreifen angebracht waren. Zudem stand der 37-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Der 37-Jährige hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

