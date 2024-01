Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall im Kreuzungsbereich++Trecker-Demonstrationen++Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfall im Kreuzungsbereich+ Verden. Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Nienburger Straße und Groß Hutberger Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW befuhr die B25 in Richtung Verden und wollte in die Groß Hutberger Straße abbiegen. Er übersah eine 64-jährige Fahrerin mit ihrem Audi, welche die B215 aus Richtung Verden befuhr. Die beiden Pkw stießen zusammen und blieben im Kreuzungsbereich liegen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 13.500 Euro geschätzt.

+Trecker-Demonstrationen+ Am Wochenende kam es im Rahmen der Protestwoche der Landwirte zu weiteren Versammlungen innerhalb der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. In der Fußgängerzone, auf dem Rathausvorplatz in Verden, fand eine angemeldete Informationsveranstaltung von Landwirten statt. In der Innenstadt in Achim kam es zu einer Spontanversammlung im Rahmen des dortigen Wochenmarktes. In Kirchlinteln hatten Landwirte ebenfalls eine Versammlung angemeldet. Diese fand auf einem Feld an der Armsener Dorfstraße statt. Alle Versammlungen verliefen ohne Störungen oder Verkehrsbehinderungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen+ Lilienthal. Am Sonntagmorgen kam es auf der Straße Vierhausen im Ortsteil St. Jürgen zu einem Verkehrsunfall. Eine 36 Jahre alte Fahrerin war mit ihrem Toyota auf der K8 in Richtung Ritterhude unterwegs. Aufgrund von Glätte geriet der Pkw in den Seitenraum, überschlug sich und rutschte in der Folge in einen Straßengraben. Die 36-Jährige verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Toyota musste aus dem Graben geborgen werden. Die K8 war für die Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Der Sachschaden wird auf 3.100 Euro beziffert.

