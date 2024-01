Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Kräder und Schmuck entwendet ++ Vorfahrt missachtet ++ Entgegenkommende übersehen ++ Straßenglätte: Keine Unfälle ++ Mercedes geriet in Brand ++ Zusammenstoß mit Entgegenkommendem...

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Kräder und Schmuck entwendet

Ottersberg/Hintzendorf. Am Donnerstag sind zwischen 6 und 17 Uhr unbekannte Täter in einen Hof an der Straße Allerdorf eingebrochen. Aus dem Wohnhaus entwendeten die Unbekannten diversen Schmuck, aus angrenzenden Stallungen zudem rund ein Dutzend Kleinkrafträder der Marken Simson und MZ. Unerkannt flüchteten die Diebe anschließend mit ihrer Beute, die sie mit einem Transporter oder einem ähnlich großen Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Vorfahrt missachtet

Achim/Uphusen. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Uphuser Heerstraße (L158). Ein 36-jähriger VW-Fahrer wollte die L158 in Richtung Arenkamp kreuzen. Dabei übersah er offenbar eine von rechts herannahende und bevorrechtigte, gleichaltrige Skoda-Fahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, der Sachschaden an den Autos war jedoch beträchtlich und liegt bei rund 11.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Entgegenkommende übersehen

Oyten. Am Donnerstagnachmittag prallten auf der Achimer Straße (L167) in Höhe der Anschlussstelle zur A1 zwei Pkw frontal zusammen. Gegen 16:20 Uhr bog eine 51-jährige Hyundai-Fahrerin von der L167 nach links auf die Anschlussstelle zur A1 ab, dabei übersah sie offenbar eine entgegenkommende 27-jährige VW-Fahrerin. Bei der folgenden Frontalkollision wurden beide Frauen leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Straßenglätte: Keine Unfälle

Landkreis Verden. Trotz der seit Donnerstagnachmittag vorherrschenden und zum Teil extremen Straßenglätte registrierte die Polizei im Landkreis Verden bis Freitagmittag keine glättebedingten Verkehrsunfälle, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Verkehrsteilnehmer erfreulicherweise sehr vorsichtig unterwegs waren und zudem die Straßendienste die Lage gut im Griff hatten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Transporter aufgebrochen

Schwanewede. Unbekannte Täter öffneten in der Nacht auf Donnerstag einen Transporter, der auf einem Parkplatz am Waldweg geparkt war, gewaltsam. Sie zerstörten eine Seitenscheibe, um im weiteren Tatverlauf an den Laderaum des Klein-Lkw zu gelangen, aus dem sie diverse Pakete Klick-Vinyl stahlen. Unerkannt flüchteten die Diebe letztlich mit ihrer Beute, die sie mit einem Transporter oder einem ähnlich großen Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Mercedes geriet in Brand

Worpswede. Am Donnerstag kam es gegen 15:40 Uhr am Udo-Peters-Weg zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis geriet ein hier zuvor abgestellter Mercedes im Bereich des Motorraumes in Brand, woraufhin die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Den Brandbekämpfern gelang es, den Kleinwagen vollständig abzulöschen. Nicht zu verhindern war, dass an der A-Klasse erheblicher Sachschaden entstand. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

Zusammenstoß mit Entgegenkommendem

Oyten. Am Donnerstagnachmittag prallten auf der Bördestraße (K5) zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Gegen 14:45 Uhr bog ein 23-jähriger Opel-Fahrer von der Bördestraße nach links in die Heidkampstraße ab, dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 26-jährige BMW-Fahrer. Bei der folgenden Frontalkollision blieben beide jungen Männer unverletzt, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Straßenglätte im Landkreis: Glätteunfall verläuft glimpflich

Landkreis Osterholz/Stadt Osterholz-Scharmbeck. Auf der Straße Am Goldberg ereignete sich am Freitagvormittag ein Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn. Auf der eisglatten Straße verlor um kurz nach 8 Uhr ein 35-jähriger Fahrer eines Transporters die Kontrolle über den Klein-Lkw. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der alleinbeteiligte Fahrer blieb unverletzt, der Transporter war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Trotz der seit Donnerstagnachmittag vorherrschenden zum Teil extremen Straßenglätte registrierte die Polizei im Landkreis Osterholz bis Freitagmittag keine weiteren glättebedingten Verkehrsunfälle, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Verkehrsteilnehmer erfreulicherweise sehr vorsichtig unterwegs waren und zudem die Straßendienste die Lage gut im Griff hatten.

