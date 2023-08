Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Mögliche Unfallbeteiligte gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.8.2023 soll es gegen 22.05 Uhr einen Verkehrsunfall an der Einmündung B 475/B 513 in Sassenberg mit zwei Autos gegeben haben. Vor Ort traf die Polizei nur einen Pkw-Fahrer an, der angab, gegen das Heck des weiteren beteiligten Autos gefahren zu sein. Der beteiligte Fahrer soll mit einem silbernen Audi A6 (Städtekennung GT) geflüchtet sein. Polizisten stellten fest, dass der angetroffenen Autofahrer alkoholisiert war. Sie nahmen den 33-jährigen Ennigerloher mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen offensichtlich gefälschten Führerschein sicher. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

