Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelec Fahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Eine 83-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Pedelec am Samstag, 26.08.2023, 15.30 Uhr, in Ahlen auf der Jahnstraße in Richtung Schlütingstraße. Zur selben Zeit öffnete eine 53-jährige Ahlenerin die Fahrertür ihres geparkten Pkw. Nach ersten Ermittlungen stieß die Pedelec Fahrerin gegen die Fahrertür des Pkw, stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Meschede hinzugezogen. Am Fahrrad und PKW entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell