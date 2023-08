Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugen nach Unfallflucht mit gestohlenem Maserati gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.8.2023 beging ein Unbekannter zwischen 2.00 Uhr und 5.45 Uhr mit einem gestohlenen Maserati eine Verkehrsunfallflucht in Beckum. Der Flüchtige fuhr mit dem Auto die Hammer Straße ortseinwärts und geradeaus über den Kreisverkehr zum Prozessionsweg. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Am Unfallort lagen mehrere Kunststoffteile, ebenso auf der Neubeckumer Straße. Dort wurde auch ein stark beschädigter Reifen aufgefunden und auf der Straße Grevenbrede das Unfallfahrzeug. Es handelte sich hierbei um einen schwarzen Maserati Levante, der in der Nacht in Viersen gestohlen worden war. Der Pkw wurde sichergestellt. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tatverdächtigen oder dem Autodiebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell