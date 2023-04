Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrer bei Unfällen verletzt

Landau (ots)

Gleich zwei ähnlich gelagerte Unfälle führten am Donnerstag zu Verletzungen bei zwei Radfahrern. In der Arzheimer Straße und in der An 44 stiegen jeweils Autofahrer aus ihren Fahrzeugen aus, ohne die hierbei erforderliche Sorgfalt walten zu lassen. Beide öffneten die Fahrertür, als dieser Bereich gerade von den von hinten vorbeifahrenden Radfahrern passiert werden sollte. Die Radfahrer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu, weshalb sie zur Behandlung in eine Klinik verbracht wurden.

