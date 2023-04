Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit Sachschäden und möglicherweise leichten Verletzungen

Baden-Baden (ots)

Am Montagmittag kam es an der Einmündung der Bahnstraße in die Rheinstraße und der Bahnstraße zu einem Unfall zwischen einem Mercedes-Fahrer und einer Toyota-Fahrerin. Der 60-Jährige Mercedesfahrer soll um circa 15:40 bei seinem Abbiegevorgang nach links die Vorfahrt der geradeausfahrenden 35-Jährigen Toyota-Fahrerin missachtet haben. Feststeht, dass es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge gekommen ist wodurch am Toyota ein Schaden von rund 3.000 Euro und am Mercedes ein Schaden von rund 500 Euro entstanden ist. Weiterhin wurde die weibliche Pkw-Führerin wohl leicht verletzt und begab sich ärztliche Behandlung. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

/jo

