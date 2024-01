Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Korrektur zur Pressemeldung Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der A1+

Landkreis Verden (ots)

+Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der A1+ Korrektur der Schadenshöhe

Achim. Am Vormittag, gegen, 09.20 Uhr, ereignete sich auf der A1 in Richtung Münster, zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf ein Verkehrsunfall. Eine Person verletzte sich dabei schwer und zwei weitere leicht.

Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges war auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs und musste aufgrund eines Staus in Höhe des Bremer Kreuz anhalten. Dies bemerkte ersten Informationen zufolge der 21 Jahre alte Fahrer eines weiteren Sattelzuges zu spät, welcher ebenfalls den Hauptfahrstreifen auf der A1 in Richtung Münster befuhr. Im weiteren Verlauf fuhr er auf den Sattelzug des 54-Jährigen auf und schob diesen auf einen Sattelzug eines 46-Jährigen. Der dritte Sattelzug wurde auf einen weiteren Sattelzug eines 29-Jährigen geschoben.

Infolge des Verkehrsunfalles wurde der 21-Jährige zeitweise eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er verletzte sich dabei schwer. Die 54- und 46-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen und den 54-Jährigen in ein Krankenhaus.

Der 29-Jährige blieb nach dem derzeitigen Stand unverletzt. Die Sattelzüge des 21-Jährigen und des 54-Jährigen waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf 250.000 Euro beziffern.

Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung ist die A1 in Höhe des Bremer Kreuzes voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Parallelfahrstreifen im Bremer Kreuz und die Tangente zur A27 in Richtung Cuxhaven an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach der Bergung der Fahrzeuge muss die Fahrbahn noch gereinigt werden.

Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis zum Nachmittag andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell