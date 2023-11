Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wertsachen im Auto

Erfurt (ots)

Wertsachen im Auto locken immer wieder Diebe an. So auch am Mittwoch in Erfurt. Ein 61-jähriger Mann hatte zwischen 17:30 Uhr und 18:55 Uhr seinen Renault in der Nähe der Kirche am Fischersand geparkt. Während er einen Termin wahrnahm ließ er mehrere Gegenstände im Wagen zurück, die das Interesse eines Unbekannten weckten. Ein Dieb schlug die Seitenscheibe des Autos ein und stahl einen Rucksack, eine Musikbox sowie Bargeld und EC-Karten im Wert von mehreren hundert Euro. An dem Renault entstand dabei ein Sachschaden von 150 Euro.

Für Diebe ist es ein leichtes an, im Auto gelagerte, Wertgegenstände zu gelangen. Zum Ärger über den Diebstahl kommen zudem noch die notwendigen Reparaturen auf den Besitzer zu. Deswegen: Einbruch vermeiden. Ihr Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen. Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ (JN)

