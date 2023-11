Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Kempen: Radfahrende bei Unfällen verletzt

Nettetal/Kempen (ots)

In Kempen kam es gegen 12.15 Uhr zu dem Unfall auf der Söderblomstraße. Ein 25-jähriger Kempener fuhr mit seinem Pkw vom Parkplatz des Penny-Marktes und missachtete dabei die Vorfahrt einer 47-jährigen Kempenerin, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Stresemannstraße fuhr. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. In Nettetal-Lobberich fuhr gegen 15.30 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Breyell im Kreisverkehr der Kempener Straße. Er kam aus Richtung Van-der-Upwich-Straße und bog in Richtung Innenstadt ab. Eine 57-jährige Frau aus Lobberich fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Kempener Straße und überquerte den Radweg in Richtung Eichenstraße. Nach derzeitigem Stand missachtete der Autofahrer die Vorfahrt der Radfahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Die 57-Jährige fiel zunächst auf die Motorhaube und gegen die Frontscheibe, stürzte anschließend auf die Straße. Dabei wurde die schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. /wg (1131)

