Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Süchteln: Einbrecher stehlen Schmuck und Geldkassette

Brüggen/Süchteln (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 14.20 und 18.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Wolfbend' in Brüggen ein. Zugang zum Haus verschafften sie sich durch ein Badezimmerfenster und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Sie stahlen Schmuck. In Viersen-Süchteln kam es zwischen 14.50 und 19.40 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus auf der Rheinstraße. Der oder die Täter hebelten ein zum Garten hin liegendes Küchenfenster auf. Sie erbeuteten nach aktuellem Stand eine Geldkassette. Hinweise in beiden Fällen an die Kripo in Dülken über die 02162/377-0. /wg (1128)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell