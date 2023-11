Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: PKW in Vollbrand, Feuer breitet sich aus

Bad Honnef, Linzer Straße, 01.11.2023, 02:23 Uhr (ots)

Um 02.23 Uhr am Mittwochmorgen wurde der Leitstelle Rhein-Sieg ein brennender PKW gemeldet. Diese alarmierte daraufhin den Löschzug Bad Honnef. Als das erste Löschfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf, stand der PKW bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen mehrere Meter über das Fahrzeug hinaus. Auf dem direkt angrenzenden Nachbargrundstück waren bereits ein Zaun und eine Hecke in Brand geraten und die Flammen drohten auf eine Garage und das Nachbarhaus überzugreifen. Der Einsatzleiter erhöhte sofort die Alarmstufe auf B3 und alarmierte so weitere Kräfte nach. Ein erster Angriffstrupp unter Atemschutz baute eine Riegelstellung zum Nachbargrundstück auf und löschte dabei auch den Zaun und die Hecke. Ein zweites C-Rohr wurde direkt danach vorbereitet und durch einen zweiten Trupp zum Löschen des Fahrzeugs vorgenommen. So konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden und die Ausbreitung wurde gestoppt. Eine direkt neben der Einsatzstelle liegende Tiefgarage wurde stark verraucht. Mit einem Überdrucklüfter wurde der Rauch aus der Garage gedrückt. Nach der Rückmeldung "Feuer aus" an die Leitstelle wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die das Fahrzeug sicherstellte und die Ermittlungen übernimmt. Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte der Einheiten Löschzug Bad Honnef, Löschgruppe Rhöndorf und der Führungsdienst. Auch der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug vor Ort. Die Einsatzleitung hatte OBM Jörg Olbermann.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef, übermittelt durch news aktuell