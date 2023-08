Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Bad Honnef, Drachenfelsstraße, 22.08.2023, 04.59 Uhr (ots)

Um kurz vor 5 Uhr am Morgen alarmierte die Leitstelle Rhein-Sieg die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef. Anrufer hatten ein Feuer am "Haus im Turm" in der Drachenfelsstraße gemeldet. Da unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurden die Einheiten mit dem Zusatz "Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Ersteintreffende Einsatzkräfte konnten eine Rauchentwicklung bestätigen. Die Erkundung ergab, dass auf der Rückseite des Gebäudes ein Klimagerät am Gebäude in Brand geraten war. Schnell wurde dies durch den ersten Angriffstrupp abgelöscht und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert. Durch ein offenes Fenster war Rauch in das Gebäude gezogen. Aus diesem Grund wurde nun ein Angriffstrupp unter Atemschutz ins Gebäude geschickt, um dieses nach Personen abzusuchen und Abluftöffnungen für den Rauch zu schaffen. Nachdem wenig später ein Überdrucklüfter in Stellung gebracht war, konnte damit der Rauch zügig aus dem Gebäude gedrückt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte der Einheiten aus Rhöndorf und Bad Honnef und der Führungsdienst. Auch der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Einsatzleitung hatte StBI Frank Brodesser.

