POL-PPKO: Antibiotikum löst Polizeieinsatz aus

Koblenz (ots) - Am Sonntag, den 22.01.2023 gegen 13 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Koblenz eine Trunkenheitsfahrt in der Rizzastraße. Dort habe sich ein deutlich alkoholisierter älterer Herr mit schwankendem Gang zu seinem Auto bewegt und sei losgefahren. Die Einsatzkräfte begaben sich in die Nahbereichsfahndung des gemeldeten Fahrzeugs. Dieses konnte schließlich in der Zeppelinstraße angetroffen und einer Kontrolle ...

mehr