Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter bei versuchtem Einbruch gefilmt

Plettenberg (ots)

Ein unbekannter Täter wurde am Sonntagabend, gegen 20:05 Uhr, bei einem Einbruchsversuch in ein Haus in der Dillackerstraße durch eine Überwachungskamera gefilmt. Der Unbekannte hantierte dabei im Bereich des Schlosses mit einem Schraubendreher. Er gelang nicht ins Innere und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Zeugen die Hinweise zur Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten sich unter 02391/9199-0 mit der Polizeiwache in Plettenberg in Verbindung zu setzen. (schl)

