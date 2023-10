Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Altpapiercontainer angezündet

Kierspe (ots)

Zwei Altpapiercontainer brannten am Dienstagmorgen in Kierspe. Gegen 05:00 Uhr war zunächst ein Container an der Gesamtschule Kierspe betroffen. Ca. 30 Minuten später ein weiterer an der Friedrich-Ebert-Straße. Die Feuerwehr löschte beide Abfallbehältnisse. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer in zwei Fällen. (schl)

