POL-NB: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B110 bei Zirchow (LK VG)

Neubrandenburg (ots) - Am Morgen des 29.07.2023, um 06:38 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei mitgeteilt, dass es am Bahnhof in Neubrandenburg zu einer Straftat mit politisch motiviertem Hintergrund gekommen ist. Unbekannte Tatverdächtige haben in der Nacht vom 28. zum 29.07.2023 auf dem Bahnhofsvorplatz in Neubrandenburg die gehisste Regenbogenflagge entwendet und durch eine Hakenkreuzflagge ersetzt. Die Flagge ...

mehr