POL-NB: Verkehrsunfall auf der A20 zieht stundenlange Verkehrseinschränkungen nach sich

Görmin/Süderholz (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag, dem 28.07.2023, ereignete sich auf der A20 in Fahrtrichtung Lübeck Höhe des Parkplatzes Peenetal ein Verkehrsunfall mit einem Lkw-Gespann, der stundenlange Verkehrseinschränkungen nach sich zog. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 30-jährige polnische Fahrer gegen 02:30 Uhr mit seiner Zugmaschine der Marke Mercedes-Benz die A20, als er offenbar aufgrund von Wildwechsel ein Ausweichmanöver einleitete und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Gespann mit einem Krone-Sattelauflieger kam hinter dem Parkplatz Peenetal nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Bankette und kippte dort nach rechts auf die Seite. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Lkw, der Gefrierwaren geladen hatte, musste geborgen werden. Hierfür war es erforderlich, die Ladung ab 08:00 Uhr in einen anderen Lkw umzuladen und das Gespann in der weiteren Folge mittels eines Bergungsunternehmens wiederaufzurichten und abzuschleppen. Hierzu erfolgte zunächst die Sperrung der rechten Fahrspur. Gegen 16:00 Uhr war es erforderlich, die Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck komplett zu sperren und den Verkehr an der Abfahrt Gützkow abzuleiten. Hierdurch kam es zu längeren Stauerscheinungen. Gegen 19:30 Uhr war der Lkw geborgen und die Fahrbahn wieder für den fließenden Verkehr freigegeben. Der entstandene Gesamtsachschaden an dem Gespann und der Bankette wird gegenwärtig auf rund 50.000 Euro geschätzt. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

