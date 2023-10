Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schmuck bei Einbruch gestohlen

Hemer (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus an der Mendener Straße ein. Im Inneren durchwühlten sie anschließend mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02372/9099-0 mit der Polizeiwache in Hemer in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell