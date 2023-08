Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Vier Einbrüche in Schrebergarten - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Bereits zum zweiten Mal wurde in zwei Schrebergärten im Seelbachweg eingebrochen. Letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 17./18.08.2023, wurden aus einer Gartenhütte Lebensmittel im Wert von rund 300 Euro entwendet. Aus einem zweiten Garten ein Laderegler mit Wert von rund 80 Euro. Bei den Einbrüchen wurde vermutlich über das verschlossene Gartentor geklettert und anschließend die Gartentüren aufgehebelt. In der Nacht von Montag, 21.08.2023 auf Dienstag, 22.08.2023 wurde ein zweites Mal in die beiden gleichen Schrebergärten eingebrochen. Der oder die Unbekannten verschafften sich in gleicher Weise Zugang zu den Grundstücken und entwendeten in beiden Gärten jeweils einen Laderegler. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Seelbachweg oder den Schrebergarten gemacht haben, sich zu melden.

md/ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell