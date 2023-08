Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto auf Parkplatz von Fitnessstudio beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Seinen Audi stellte am Montag, 21.08.2023 gegen 15.20 Uhr ein 31 Jahre alter Mann auf den Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße "Am Buchrain" ab. Als er gegen 16.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war der Audi beschädigt. An der linken Fahrzeugseite waren Lackschäden an der Karosserie vorzufinden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Laut Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher um eine Person mit Fahrrad gehandelt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

