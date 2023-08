POL-MK: Junger Mann stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Neuenrade (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen in ein Reisebüro Hinterm Wall eingebrochen. Am Morgen stellten Mitarbeiter fest, dass die Terrassentür in der 1. Etage aufgebrochen und die Räume durchwühlt wurden. Die Täter leerten Geldkassetten. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

