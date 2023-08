POL-MK: Briefkästen beschädigt

Iserlohn (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag über eine Eingangstür eines Nebengebäudes in die Grundschule in Sümmern einzubrechen. Sie scheiterten allerdings mit ihrem Vorhaben. Entwendet wurde somit nichts. (schl) Am Stenglingser Weg versuchten unbekannte Täter am Dienstag zwischen 09:00 und 14:30 Uhr in einen Lagerraum einer Firma einzubrechen. Sie hebelten dafür mehrfach an einem ...

