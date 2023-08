POL-MK: Beifahrerscheiben eingeschlagen

Altena (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen im Stadtgebiet Altena. In der Nettestraße brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung ein, indem er eine Tür aufbrach. Er machte offenbar keine Beute. An einer Wohnung in derselben Straße scheiterte der Einbruchsversuch am standhaltenden Fenster. In der Schulstraße brach ein Unbekannter über ein Fenster in ...

mehr