POL-Bremerhaven: Nach Handynutzung am Steuer: Verkehrskontrolle bringt weitere Auffälligkeiten ans Licht

Bremerhaven (ots) - Am Dienstag, 07. März 2023 ereigneten sich unabhängig voneinander zwei Fälle in Bremerhaven Lehe, bei denen Polizeibeamte angegriffen wurden. Zunächst wurden die Einsatzkräfte gegen 19.00 Uhr in die Lessingstraße gerufen. Dort haben die Anrufer einen Mann gemeldet, der mit einem Hammer gegen eine Haustür schlug. Am Einsatzort konnte dieser noch angetroffen werden. Es stellte sich schnell heraus, ...

mehr