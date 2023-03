Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zweiradfahrer bei Unfällen auf Hafenstraße verletzt

Bremerhaven (ots)

Unabhängig voneinander ereigneten sich am gestrigen Montag, 6. März, gleich zwei Unfälle, bei denen Zweiradfahrer in Bremerhaven-Lehe verletzt wurden.

So wurde am Montagmittag eine 60-jährige Radfahrerin bei einem sogenannten Dooring-Unfall schwer verletzt. Die Bremerhavenerin war gegen 12 Uhr mit einem Pedelec auf dem Angebotsstreifen für Radfahrer an der Hafenstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Als die Frau an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, öffnete nach ersten Erkenntnissen ein Mann die Beifahrertür, um auszusteigen. Dabei achtete er offenbar nicht auf die von hinten kommende Radfahrerin. Diese versuchte auszuweichen und stürzte auf den Gehweg. Die 60-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde nach Versorgung von Ersthelfern mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall zum Nachteil eines Zweiradfahrers kam es knapp vier Stunden später nur wenige Meter entfernt. Gegen 16.10 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit einem Motorroller die Hafenstraße in nördlicher Richtung und wollte nach links in die Rickmersstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich rutschte er auf einer größeren Dieselspur aus, die ein anderes Fahrzeug verursacht hatte. Er kam ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der 63-Jährige leicht. Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Polizeibeamten heraus, dass sich eine ausgeprägte Dieselspur von der Grimsbystraße bis zur Rickmersstraße zog. Diese wurde abgestreut und von einer Fachfirma beseitig. Das Verursacherfahrzeug konnte gefunden werden.

Die Polizei fertigte mehrere Anzeigen und ermittelt weiter.

